Ha quedado a deber el tridente ofensivo del Tri

Mucho se habla del gran tridente que tiene la selección mexicana en su ataque, pues son tres futbolistas que militan en el futbol europeo y que han destacado con sus respectivos equipos, sin embargo, cuando han venido a ponerse la playera del tricolor, han quedado a deber.

Raúl Alonso Jiménez, quien juega en el Wolverhampton de Inglaterra, Jesús “Tecatito” Corona (Sevilla de España) e Hirving Lozano (Nápoli de Italia) no han podido cargar con el tricolor en esta eliminatoria, pues los goles han escaseado.

Prueba de ello es que la selección de México ha anotado un solo gol en los últimos 3 partidos de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022, y no han podido marcar gol en los últimos tres juegos ante los Estados Unidos.

En el papel, el tridente ofensivo del Tri es uno de los mejores de la historia de la selección, pero la realidad es que no han podido aportar lo que toda la afición mexicana espera, lo que hace extrañar en demasía a Javier “Chicharito” Hernández, quien está borrado por el técnico Gerardo Martino, aún y cuando es el máximo goleador en la historia del tricolor.

Mientras esté Martino dirigiendo a México, el Chicharito no volverá a portar la playera de la selección, lo que es preocupante al no haber más alternativas que puedan mejorar la anemia ofensiva del Tri.

Y es que si volteamos a la banca, no encontramos a alguien de la jerarquía de Hernández, pues Henry Martín atraviesa un bajo nivel de juego, mientras que Rogelio Funes Mori se encuentra lesionado, además de que no ha podido brillar con la selección desde su naturalización.

Y qué decir de Santiago Giménez, quien apenas vive sus primeros partidos con selección mayor, y aunque se espera que sea , junto a José Juan Macías, el futuro del ataque mexicano, la realidad es que en este momento no se le puede pedir que sea la solución.

Por lo pronto, el tricolor sigue ubicado en el tercer lugar de la eliminatoria de la zona de Concacaf, y está cerca de amarrar su boleto mundialista, pero la realidad es que sí preocupa la falta de gol de esta selección, pues en el Mundial se topará, por lógicas razones, con selecciones de mayor nivel.

MÁS CALIFICADOS. Tras los partidos disputados el pasado jueves, cuatro selecciones más se sumaron a la lista de invitados al Mundial de Catar 2022. En Conmebol, las selecciones de Uruguay y Ecuador obtuvieron su pase directo a la fiesta mundialista, mientras que en Asia hicieron lo propio los representativos de Japón y Arabia Saudita.

Esperemos que a la lista se agregue México, y esto pudiera pasar este domingo; para ello tendrán que derrotar a Honduras como visitante y esperar a que Costa Rica no derrote a El Salvador.

¡Nos leemos en breve!