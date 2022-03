Jornada de clásicos en el futbol mexicano

audima

La decimoprimera jornada del Torneo de Clausura 2022 de la Liga MX contará con varios partidos interesantes, sobre todo los dos clásicos: el regio y el tapatío. Además del cruce entre el superlíder Pachuca ante la Máquina del Cruz Azul, y la visita del Toluca a las alicaídas Águilas del América.

Se antoja para que sean buenos duelos los que podremos apreciar este fin de semana en la Liga MX, pero tendrán que tener mucho cuidado las autoridades, tanto de Nuevo León como las de Jalisco, pues otro hecho como lo sucedido en Querétaro hace un par de jornadas no puede volver a ocurrir.

Tanto las aficiones de Tigres y Rayados como las de Atlas y Chivas son de cuidado, por lo que tendrán que darle la importancia que merecen este tipo de escenarios.

En lo que se refiere a temas solamente deportivos, el clásico regio luce atractivo por el hecho de que ambos conjuntos llegan en gran momento, pues los Tigres suman 7 jornadas sin perder, mientras que los Rayados tienen 3 victorias de manera consecutiva al mando de Víctor Manuel Vucetich. Este duelo se disputará hoy sábado en la cancha del Volcán Universitario.

Por su parte, para mañana domingo se estará paralizando la ciudad de Guadalajara, pues el campeón Atlas será anfitrión en el estadio Jalisco de las Chivas Rayadas. En este compromiso está la incógnita de cómo se va a comportar la barra 51 del Atlas, pues si bien no asistirán como grupo de animación al inmueble, sí estarán presentes y han estado amenazando y burlándose del rival en turno durante la semana.

Las Chivas llegan obligadas a ganar, pues en caso de no hacerlo pudieran salir de la zona de repesca, mientras que los Rojinegros buscan meterse entre los primeros tres lugares.

LARGA ESPERA: Es la que vivirá el aficionado sinaloense durante estos días de puente, ya que será hasta el próximo martes cuando el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dé noticias de lo acontecido en la junta que sostuvo ayer con los dueños del Grupo Caliente.

Rocha Moya se reunió con la familia Hank en la capital del estado de Sinaloa, esto con el fin de ver qué opciones hay de que la franquicia de Querétaro se mude a Culiacán, algo que ve con buenos ojos el gobernador, sin embargo, las condiciones tendrían que favorecer al estado, pues no le agrada la idea de que Gallos venga solamente para cumplir con el año de castigo impuesto por la Liga MX.

Será una larga espera hasta el martes, pero en caso de que haya buenas noticias para el deporte de Sinaloa, habrá valido la pena.

