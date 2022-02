No puede seguir la mediocridad en Chivas

audima

Si se habla de historia, es innegable dejar fuera a las Chivas Rayadas del Guadalajara de entre los equipos más grandes del futbol mexicano. Sin embargo, es una realidad que en épocas recientes el Rebaño Sagrado ha quedado a deber en demasía en cuanto a éxitos deportivos se refiere.

El Club Deportivo Guadalajara no puede seguir careciendo de protagonismo en la Liga MX, y está en la obligación de ofrecerle a su afición un plantel competitivo que pueda pelearle de tú a tú con los ricos de la Liga, tales como son los equipos regios, Cruz Azul, América, y uno que otro que de vez en cuando pueden dar alguna sorpresa como Pachuca, León o Santos.

En Chivas no pueden seguir conformándose con quedar entre los primeros doce lugares de la tabla general, y ya con eso asegurar un lugar en el repechaje, tal y como ha sucedido en los últimos 3 torneos, saliendo avantes únicamente en el Guardianes 2020, cuando vencieron al Necaxa en esa ronda, pero en los dos torneos del 2021 quedaron eliminados antes de los cuartos de final.

La afición del Guadalajara está cansada de tanta medianía, pues ellos cumplen con su parte que es seguir apoyando al equipo a pesar de los resultados. Y una prueba de que la afición sigue firme con el rebaño, es que siguen siendo el equipo que más raiting genera en sus transmisiones como local, y además es el club que mayor ingresos genera en cuanto a playeras vendidas se refiere, tanto en los Estados Unidos como en suelo mexicano.

Dinero hay en el club jalisciense para conformar una plantilla mucho más poderosa de la que se tiene actualmente, y sobre todo para tener un cuerpo técnico capacitado que guíe este barco, pues hasta el momento le ha quedado grandísimo el puesto a Marcelo Michel Leaño, quien está ahí gracias a que es amigo del dueño, Amaury Vergara.

El Guadalajara no puede seguir solo compitiendo ante equipos de media tabla para abajo, pues en el presente torneo solamente lucieron y ganaron ante el Mazatlán FC y los Bravos de Juárez, pero cuando se trata de verse las caras ante equipos de mayor peso han fracaso en sus 3 intentos (León, Tigres y Pachuca).

En el Guadalajara no pueden seguir siendo el equipo “meme” de la Liga MX, ese que en vez de alegría genera frustraciones a sus aficionados, pues no solamente el presente es infumable, pues el futuro no se ve nada alentador.

En Chivas no tiene por qué haber experimentos, se tiene que acabar con los cuerpos técnicos sin argumentos para ocupar el cargo, y sobre todo tienen que llegar jugadores consolidados en la Primera División, no apuestas a futuro que se han quedado en el intento de ser figuras.

Urgen los cambios en el rebaño, pues en los últimos años no han hecho otra cosa más que pisotear el legado, la tradición, la historia y el sentimiento de millones de aficionados.

Nos leemos pronto.