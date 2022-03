Y en Dorados siguen guardando silencio

audima

Ya han pasado varias semanas desde que la Liga MX comunicó a todos los equipos de la Liga de Expansión MX sobre los requisitos que tienen que cumplir para aspirar a ascender a la Primera División del futbol mexicano cuando regrese el ascenso y descenso. Y en Dorados siguen sin pronunciarse al respecto.

Y es que uno de los imposibilitados para buscar el ascenso es el equipo de Dorados, pues la multipropiedad sería un factor para no aspirar a estar en Primera División, sin embargo, en el seno del Gran Pez han preferido guardar silencio a expresar su sentir en un comunicado.

Y no es extraño que en el club sinaloense prefieran hacer como que nada pasa a salir a dar la cara o comunicar algo, prueba de ello es que actualmente se encuentran sin presidente, pues José Antonio Núñez ya es parte de la directiva de Gallos Blancos, dejando vacante su puesto en el club sinaloense, el cual aún no ha anunciado siquiera la salida de Núñez, mucho menos quién lo suple.

Y no solamente en temas de esta índole han preferido no hablar en Dorados, pues en cosas de menos relevancia, pero no menos importantes, también lo han aplicado, pues tampoco comunicaron la renovación de su director técnico, Rafael “Chiquis” García, a quien se le vencía el contrato al finalizar el torneo pasado, pero que en el presente se mantiene como entrenador de los capitalinos.

NUEVO ENTRENADOR. Cambiando de equipo, pero no de estado, el Mazatlán FC anunció a su nuevo entrenador en la figura del argentino naturalizado mexicano Gabriel Caballero.

El Eterno se convierte así en el primer técnico en la historia en dirigir a los dos equipos de Sinaloa; Dorados y Mazatlán FC, y buscará con los porteños repetir la hazaña que hizo en la capital del estado, pues llevó al Pez a campeonar en el 2016, aunque no pudo ponerle la cereza al pastel con el ascenso a la Liga MX.

Gabriel Caballero tendrá una nueva oportunidad de demostrar que es entrenador para Primera División, pues le ha costado trabajo mantenerse en la Liga MX, ya que sus mejores resultados han sido en Liga de Ascenso MX con Dorados de Sinaloa y Cafetaleros de Tapachula.

Caballero firmó contrato hasta mayo del 2023, lo que significa que se encargará del presente Clausura 2022 y los próximos dos torneos. Veremos si el Eterno es capaz de meter al Mazatlán FC a su primera liguilla en su historia o pasa sin pena ni gloria como Francisco Palencia, Tomás Boy (qepd) y Beñat San José.

¡Nos leemos en breve!