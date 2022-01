audima

Buenos días espero que estés bien, te cuento que me encuentro contagiado de covid-19, y te platicare un poco de como es estar en cuarentena.

Si bien preocupa el pensar en tener covid-19, las vacunas han sido un gran adelanto en esta pandemia, el día de hoy que estamos en una cuarta ola de contagios los casos graves no se ven tan atemorizantes como hace un año que vivíamos la situación parecida, mis síntomas son tos, calentura, y cuerpo cortado, mi saturación ha estado completamente normal por el momento.

Me encuentro aislado en mi cuarto, solo, esperando que mi madre prepare la comida y la deje afuera de la puerta, yo solo salgo al baño y a inyectarme. He llevado un tratamiento algo largo, pero poco a poco vamos saliendo de esto.

Al principio no entendía porque tanto miedo, ahora me encuentro mas tranquilo, por el momento mi madre no se ha contagiado y eso siento que ha sido por la sana distancia que hemos establecido, he usado puro desechable que tiró al terminar de comer, y si quieres saber que puedes hacer para evitar esta situación, la respuesta es que sigas promoviendo la sana distancia, y que si puedes tomes vitamina c para ayudar a tus defensas, mientras tanto, cuídate y cuida a tu familia. La vacuna salva vidas.

Nos vemos la próxima semana, te contaré más sobre mi evolución.