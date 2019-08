Omisión en Japama

La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios reveló que el agua en Ahome no es apta para consumo humano tras el azote de la tormenta tropical Ivo el pasado fin de semana.

El problema es grave porque en esas condiciones se pone en riesgo la salud de la población que sin saberlo está consumiendo el vital líquido que le suministran los sistemas de agua potable, sobre todo en las comunidades rurales.

La falta de cloración es lo que se está dando por las fallas en las plantas, lo que se supone que ya está resolviendo la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.

Sin embargo, los funcionarios de la Japama, empezando por el gerente general Guillermo Blake, mantenían el problema escondido en forma inexplicable.

No hay justificación para ocultarle el problema a la ciudadanía que por la falta de información no toma las medidas preventivas para no enfermarse.

¿Por qué no informaron de inmediato del problema a las familias ahomenses?

La omisión es grave porque si el agua no es apta para consumo humano se corre el riesgo de enfermedades, lo que parece que a Blake Serrano y colaboradores no les preocupa.

Se espera que de inmediato el problema se resuelva y no sigan incumpliendo con su responsabilidad en la Japama.