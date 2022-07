Omisiones premeditadas chapmistas

El regidor Carlos Roberto Valle Saracho se fue hasta la cocina en el caso de las omisiones que acusa se cometieron por el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, hoy diputado federal, y otros exfuncionarios que podrían costarle a la actual administración el pago de alrededor de 60 millones de pesos. Y es que aseguró que todo apunta que las omisiones fueron premeditadas desde Chapman hasta quien fungía como síndica procuradora, Angelina Valenzuela, hoy regidora, que no estuvo en la sesión en la que la síndica procuradora Cecilia Hernández reveló las irregularidades cometidas en la pasada administración. Valle Saracho se refiere a las demandas que se interpusieron en la administración pasada y en el que una ni siquiera se contestó. Hay que ir agarrado asiento porque el caso apenas empieza.

LOS OPERADORES de la diputada local de Morena Cecilia Covarrubias andan más contentos que agüitados tras que esta quedó fuera de un plumazo de la contienda por la presidencia del partido en Sinaloa. Su ánimo es porque la quieren mejor en la lucha por la alcaldía. La razón es más que obvia: se quieren acomodar en un puesto en la administración. Dicen que más de uno de estos está de cierta forma resentidos porque en el actual gobierno municipal no les tocó nada. Pues la fila está muy larga todavía y habría que ver si la legisladora hizo cabildeo o no para acomodarlos.

DICEN QUE el que se está perfilando para ser el presidente de Morena en Sinaloa es Manuel Guerrero Verdugo tras que algunas cartas fuertes fueron descartadas desde el escritorio desde donde se hizo la convocatoria que los excluyó. En todo caso, Guerrero Verdugo solo ampliaría su liderazgo porque actualmente es el delegado nacional de Morena en Sinaloa. Algunos dan por hecho que este va a ser el bueno. Para en agosto se sabrá, que es cuando se va a elegir a la nueva dirigencia.

LOS DIPUTADOS LOCALES de Ahome, Elizabeth Chía y José Manuel Luque, son parte de los legisladores que hoy inician los trabajos para nombrar a los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado. Los que se apuntaron y pasaron los requisitos comparecerán hoy ante las comisiones unidades de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Chía y Luque son vocales de la primera comisión y la primera es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal.

ALGO NO CUADRA en el caso del gobernador tradicional de Ohuira, Felipe Montaño, que ahora la piensa para solicitar formalmente seguridad al alcalde Gerardo Vargas Landeros, que mostró disposición para ello luego de que lo pidiera el defensor de los derechos humanos Óscar Loza Ochoa por las amenazas de un funcionario estatal contra el líder indígena. Montaño asegura que va a valorar si pide o no seguridad al alcalde. O el líder indígena no ve necesario hacerlo o no quiere que se haga más argüende porque para también tendría que denunciar formalmente.