Ooootra vez Trump

La luna de miel entre el gobierno de Donald Trump y el equipo entrante del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, duró exactamente un fin de semana.



A raíz de los aranceles que puso Estados Unidos a las exportaciones de acero y aluminio, las cinco naciones afectadas pidieron se abriera un panel en la Organización Mundial de Comercio, que preside Roberto Azevedo, y antes de que resolviera, también pusieron aranceles a productos del vecino país.



La Casa Blanca reaccionó de manera normal: como México, Canadá, la Unión Europea, China y Turquía pidieron un panel y sancionaron con impuestos a otros productos, los estadounidenses se montaron en decir que son ellos lo que tienen la razón y pidieron un segundo panel.



El enfilado canciller, Marcelo Ebrard; la próxima secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el futuro negociador en jefe del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Jesús Seade, conocieron en un par de días lo impredecible que es el magnate inmobiliario.



Apenas el viernes pasado el secretario de Estado, Mike Pompeo, prometía a los equipos del presidente Enrique Peña Nieto y de López Obrador, que el gobierno de Estados Unidos pretendía lograr un acuerdo comercial “fuerte, justo y recíproco” con México y Canadá.



Y ayer a primera hora de la mañana, el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, anunció que su país demandó ante la OMC a esas cinco naciones ante las represalias de éstas en respuesta a los aranceles estadounidenses al acero y aluminio.



El exembajador de México ante la OMC, Seade, tiene la piel curtida en este tipo de juegos de los gobiernos. Sabe que iniciará un panel que tardará meses. Pero el experto en comercio conoce que esto es la continuación de una escalada proteccionista de Trump, al que el gobierno de AMLO tendrá que prepararse.



No se puede decir lo mismo de Márquez. De ella podemos decir que ante sus desafortunadas declaraciones en el Financial Times, el gobierno de Peña y los miembros del “cuarto de junto” del sector privado que lleva Moisés Kalach, pusieron el grito en el cielo por su falta de oficio diplomático.



Negociadores públicos y privados sugirieron de la manera más atenta al próximo Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y al futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que esta señora no hable de lo que no conoce, no dé opiniones personales y se acerque al equipo negociador de Guajardo.



Se requiere con urgencia que alguien le explique los puntos finos del acuerdo. Prueba de ello es que Márquez Colín no estuvo en la reunión de hace una semana de López Obrador con los miembros de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que preside Francisco Cervantes.



PRISA TAMBIÉN

Le adelanté ayer que Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, inició el proceso de venta de sus estaciones de radio. Estamos hablando del 50% de WFM, Los 40, Ke Buena, XEQ Radio y TDW. Forma parte de la estrategia de desincorporación de activos no estratégicos que impulsan los vicepresidentes Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. Hasta donde conocemos cinco grupos han manifestado interés. Apunte a Multimedios de Francisco González, Acir de Francisco Ibarra, Radiorama de Adrián Pereda y Javier Pérez de Anda, Radio Fórmula de Rogerio Azcárraga y Grupo Galem de Miguel Alemán Magnani. Aunque es Televisa el que vende su posición no es remoto que Grupo Prisa, que preside Manuel Mirat, salga también, si es que su socio recibe una buena oferta. Aunque la idea es vender en paquete tampoco no se descarta que algunas puedan colocarse por separado. Otra vez el precio va ser determinante. Por ejemplo Manuel Arroyo, del periódico El Financiero, había sondeado WFM, pero nos dicen que no prosperó.



SOCIOS DE ARTZ

Tras el derrumbe que sufrió la semana pasada una parte del complejo comercial y de oficinas Artz, queda en entredicho la reputación del arquitecto Javier Sordo Madaleno. A reserva de los resultados que arrojen los peritajes se ve cuesta arriba que la responsabilidad recaiga en un tercero, más allá del encargado de la obra. Por cierto que en este desarrollo inmobiliario acompañaron como socios inversionistas de Sordo los empresarios Fernando Chico Pardo, del Grupo Asur, y Adolfo del Valle, de Perforadora Latina. Asimismo Mexplorer Capital, que encabeza Christian Papayanopulos. El predio de alrededor de 50 mil metros donde se levantó Artz, era de Germán Larrea, pero hasta donde entendemos no figura como socio.



BBVA: ESCÁNDALO

Pues con la novedad de que en la salida de Luis Robles Miaja del Grupo Financiero BBVA-Bancomer, poco tuvo que ver una jubilación anticipada y el cambio de interlocución con un gobierno de izquierda que a partir de diciembre encabezará Andrés Manuel López Obrador. Según refieren algunas fuentes, el equipo de Francisco González detectó desde mediados del año pasado un desaseo de enormes proporciones en el manejo de los expedientes jurídicos de esa institución. Tan grave está la cosa, que desde España le habrían pedido al abogado externo, Gerardo Rodríguez Ornelas, que entregara todos los casos que llevaba para ser auditados.



ASAMBLEA EN ICA

A finales de mes va haber asamblea de accionistas en ICA, que preside Bernardo Quintana. Le informo que será para la nueva holding, ICA Tenedora (Icaten), que es una sociedad privada sobre la cual se hizo la reestructura financiera. Se va a nombrar a su consejo de administración. Posteriormente se convocará a la asamblea de Empresas ICA (Emica), que es la controladora vieja y cuyo futuro será definido ahí. Desde el año pasado la constructora no sesiona.