Operación Edomex… con medicinas

Sobre los adeudos de instituciones federales y estatales de seguridad social, tras de que el ISSSTE asegurara que en este mismo mes quedarán resueltos los pagos a sus proveedores de medicamentos y suministros para la salud, toca al Estado de México decir “esta boca es mía”.

La deuda que Eruviel Ávila heredó a Alfredo de Mazo alcanza la escandalosa cifra de 2 mil 300 millones de pesos, equivalente a una cuarta parte de los 9 mil 500 millones que las dependencias arrastran de pasivos con la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS).

En el caso particular del estado gobernado por Del Mazo, los morosos son el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y el Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM).

Acreedores, legisladores y opinión pública cuestionan dónde terminaron esos 2 mil 300 millones de pesos que la SHCP etiquetó y entregó al presupuesto de la entidad, justo cuando la encabezaba José Antonio Meade, para la compra de medicamentos y suministros para la salud.

El ISEM, a cargo de Gabriel O´Shea, el ISSEMyM comandado por José Luis Téllez Becerra, y el IMIEM capitaneado por Jesús Luis Rubí, dan cobertura de salud a poco más de nueve millones de derechohabientes mexiquenses, que son los que potencialmente se ven afectados por el impago.

El sospechosismo, y los más escépticos, apuntan al desvío de estos recursos a la campaña electoral que llevó a Del Mazo Maza a ganar la gubernatura. Más aún, se rumora que el gobernador mexiquense tiene un “guardadito” para apoyar a su partido y candidatos para las próximas elecciones presidenciales de julio.

Esta versión cobra más fuerza y sentido cuando vemos que Eruviel fue incorporado en calidad de vice coordinador general de la campaña del propio Meade. El ex gobernador moroso como brazo derecho de Aurelio Nuño empujando al ex secretario de Hacienda.

Hasta el momento Del Mazo no ha dicho ni pio respecto a este tema.

REY DEL INTERNET

A propósito de las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio, suena el nombre de Sergio José Gutiérrez para encabezar la estrategia en redes sociales del frentista Ricardo Anaya. Dicen que el llamado “Rey del internet” está o estuvo en el ánimo del priísta José Antonio Meade, que lo quería en su nutrido equipo de “asesores”, pero el reconocido experto en plataformas digitales puso una condición muy difícil de remontar: quiten a Alejandra Lagunes. Gutiérrez, dice su ficha técnica, ha participado en más de 33 campañas políticas para presidentes municipales y gobernadores. De éstas precisamente fue gurú de Alfredo del Mazo. Sus padrinos priístas fueron, ni más ni menos, que Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y Beatriz Paredes, a quienes apoyó en la cámara alta, CNOP y CEN del PRI, respectivamente. Craso error de Enrique Ochoa y Aurelio Nuño dejarlo suelto. Ahora está a un tris de irse a la tienda de enfrente.

PEMEX DESMIENTE

José Luis Ruiz, el nuevo responsable de la prensa de Pemex, dice que no es verdad que Google vaya hacerse cargo del desarrollo del centro de datos de Pemex. No hay nada, nos aclara. El funcionario seguramente no sabe que ya hay contactos muy preliminares con el gigante del internet y que es de mucho interés de las huestes de Sundar Pichai construir tal plataforma. Incluso un equipo de Google se ha dedicado a hacer scouting en el país evaluando tierras donde levantar centros de datos, no solo para la petrolera dirigida por Carlos Treviño, sino para otras instancias del mismo gobierno y el sector privado. Los data centers son un gran negocio al que ya le echaron el ojo. Pero al tiempo.

TRAS ALDESA-EPCCOR

Es muy probable que esta misma semana la SCT, que comanda Gerardo Ruiz Esparza, notifique a las empresas que participaron en la construcción de El Paso Exprés de Cuernavaca el inicio del procedimiento de rescisión de la concesión, así como el establecimiento de multas y pago de garantías de seriedad. Hablamos de la española Aldesa, cuyo director era Agustín Tejedor, hoy al frente de Avanzia, que preside Francisco Gil Díaz, y la mexicana Epccor, de Juan Diego Gutiérrez Cortina. Pero también Dictec, representada por David Arcadio García, que fungió como supervisor de la obra, y SACC, encabezada por César Enrique Izquierdo, como coordinadora del proyecto. Hace poco más de seis meses ya del socavón.

ORO NEGRO DESPIDE

Lamentable el proceder de Oro Negro, esta firma de servicios petroleros del hijo del mencionado Francisco Gil Díaz, Gonzalo Gil, y de su cuñado, José Antonio Cañedo. Le decía que la semana pasada perdieron un recurso frente a sus acreedores, los tenedores de bonos, que lograron retener en un fideicomiso del Deutsche Bank ocho millones de dólares. Oro Negro está técnicamente quebrada, a punto de entrar a concurso mercantil, sin sus cinco plataformas que recuperaron los bonistas y con contratos rescindidos por Pemex. El 1 de marzo despidió a 200 empleados sin pagarles ni un quinto. Le daremos detalles.