Operación contraataque

El sector privado está aterrado con la idea de que el próximo presidente sea Andrés Manuel López Obrador. Recién reportábamos aquí que familias adineradas empezaron a sacar su dinero. Abrieron fideicomisos, donaron en vida a familiares y/o compraron a nombre de terceros bienes raíces.

La pelea frontal que ya hay abiertamente entre el candidato de Morena con Carlos Slim, Alejandro Ramírez de Cinépolis, Germán Larrea de Grupo México, Alberto Bailleres de Palacio de Hierro y Eduardo Tricio de Grupo Lala, ha inquietado sobre manera a los empresarios e inversionistas.

Aunque El Peje diga que “no habrá pleito con los empresarios”, el pleito ya está en marcha y no lo va detener nadie. Entre los hombres del dinero existe la percepción de que ni Ricardo Anaya ni mucho menos José Antonio Meade, van a revertir las tendencias del voto preferente a AMLO.

Tampoco lo podrá hacer el aparato del Estado. Dan casi por hecho que el próximo presidente de México será López Obrador y eso les angustia. Por ello decidieron pasar de simples espectadores a actores relevantes en el proceso electoral, aunque la pregunta es si 56 días serán suficientes para evitar la debacle.

La línea combativa es interna y externa. En el primero, las empresas exhortan a sus empleados a razonar su voto. A decirles que si gana AMLO podrían perder su trabajo, su fuente de ingreso, porque ellos, como empleadores, no podrían seguir creciendo en un entorno de inestabilidad económica que se anticipa.

En el segundo caso, un ejemplo es el desplegado que aparecerá hoy en los medios masivos de comunicación, en el cual se da cuenta de que el sector privado invierte al año 4.2 billones de pesos en el país, que es diez veces más que lo que invierte anualmente el gobierno.

Ese monto paga 1.5 billones de pesos en impuestos sobre la renta y genera 20 millones de empleos con prestaciones. En continuación al desplegado del Consejo Mexicano de Negocios, los empresarios reafirmarán su vocación por la libertad de expresión, el libre mercado y el emprendimiento.

No lo dirigen específicamente a ningún candidato, pero es obvio que el destinatario es López Obrador, con quien está crispada la relación y quien ha amagado con cancelar la Reforma Educativa, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y revisar los contratos petroleros, solo para abrir boca.

En esta lucha por mantener el modelo económico que dé certidumbre, no descarte que se recrudezca la guerra contra AMLO. Vienen los estrategas más duros que han tirado candidatos punteros a base de campañas negras que tratarán de mostrar quién es en realidad López Obrador.

Lo verá en las próximas ocho semanas.

COFECE FACCIOSA

Al final el gobierno de Enrique Peña no le perdonó a Claudio X. González Laporte las campañas de desprestigio que su hijo, Claudio X. González Guajardo, le enderezara desde su organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción e Impunidad. La semana pasada la Comisión Federal de Competencia Económica anunció que está investigando el mercado de productos de higiene, donde curiosamente su empresa es preponderante. Conste que sobre aviso no hubo engaño: bajo el título “Kimberly Clark bajo fuego”, el 27 de octubre le anticipamos que la actual administración se iría con todo contra la familia González. “Actualmente el SAT le tiene fincadas a Kimberly Clark varias auditorías por las donaciones mensuales que hace a esa fundación. Se dice que don Claudio le manda a su hijo siete millones de pesos al mes. Que no le extrañe que se endurezcan posiciones. A las auditorías del SAT podrían venir investigaciones por prácticas monopólicas contra Kimberly Clark”.

VA CLEARWIRE

¿Se acuerda del pleito entre MVS y Clearwire? La segunda, que ahora es controlada por la poderosa Sprint, reclama a la compañía que lleva Ernesto Vargas el pago de unos 35 millones de dólares por haberse apropiado de las acciones de MVS Net, en la que también iba como socia Intel. El grupo se quedó con 60 megahertz que el año pasado vendió a América Móvil, la de Carlos Slim, en unos mil 900 millones de pesos. De ese espectro alrededor de 20 megahertz eran de MVS Net y a Clearwire le correspondería cerca del 30%. La novedad es que un juez de distrito acaba de sacar una sentencia en primera instancia a favor de los estadounidenses. Aunque la ruta legal todavía es larga, se trata de un buen primer paso.

TRAS HENAINE

En Puebla, y en particular en el ámbito futbolero, no causó extrañeza que Ricardo Henaine esté siendo investigado por la PGR por un presunto fraude fiscal superior a los 80 millones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria, en tiempos de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, le abrió una indagatoria tras la adquisición del equipo de futbol de la franja. Desde 2010 arrancaron las pesquisas derivadas de un pago de 30 millones de pesos que recibió de Francisco Bernat Cid, en su calidad de presidente del consejo de la escuadra camotera. En ese año ese directivo fue detenido por administración fraudulenta.

RUIZ ESPARZA

Nada, que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ya se prepara para lo que será la entrega de los libros blancos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Se le vienen días complicados por el cuestionamiento de algunos contratos que se dieron bajo su gestión. Por lo que sabemos, el funcionario ya es asesorado en materia legal por el abogado José Luis Nassar Daw, el mismo penalista que defiende al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Tómelo en cuenta.

CIRT DESIGNA

Al final el consejo directivo de la CIRT designó a José Luis Rodríguez Aguirre como su nuevo presidente para el periodo 2018-2019. Le decía que había oposición de algunos grupos radiofónicos. No dejó buen sabor de boca a su paso por varias empresas. Pero en fin, se impuso a las otras dos opciones que se venían barajando: Antonio Ibarra de Grupo Acir y Andrés Sánchez de Grupo Siete.