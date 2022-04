¡Operadora tengo una emergencia!

audima

Era el tercer año de preparatoria y aún no tenía una idea clara de qué iba a estudiar en la universidad, tenía varias opciones en la cabeza, entre ellas medicina, sin embargo no tenía nada decidido. Un compañero de la preparatoria me invitó a unirme a la Cruz Roja para realizar las horas de servicio social que eran obligatorias para terminar la preparatoria. En la Cruz Roja recibí entrenamiento como técnico en urgencias médicas, el entrenamiento era riguroso, pero la experiencia adquirida fue invaluable. Realizaba guardias los fines de semana durante la noche, tuve la oportunidad de presenciar un parto y ver el nacimiento de una nueva persona, también me tocó presenciar los últimos instantes de vida de otras personas.

El día a día en la ambulancia terminó de convencerme, y me decidí por la medicina como la profesión que quería ejercer. Permanecí como paramédico en la Cruz Roja por aproximadamente dos años, pero durante la universidad me fue imposible compaginar ambas cosas y tuve que dejar Cruz Roja, pero durante mi tiempo ahí pude experimentar el espíritu de servicio de la institución, aunque la mayoría éramos jóvenes con unos cuantos años de servicio, también había personas que habían pertenecido a la institución durante varios años.

Muchos años después de haber dejado la institución, tuve un accidente automovilístico y afortunadamente la Cruz Roja estuvo ahí para atenderme en el lugar de los hechos. Muchas cosas habrán cambiado desde entonces, pero en la mayoría de las ciudades del país, la Cruz Roja es la única institución que provee atención prehospitalaria de emergencia, los servicios son gratuitos, utilizando en su mayoría personal voluntario, que sacrifica su tiempo libre para ayudar a los demás.

La Cruz Roja, al ser una institución de asistencia privada, autónoma del gobierno, no recibe un presupuesto fijo y funciona a través de donaciones y colectas. El área de socorristas, además de mantener funcionando la institución proporcionando atención prehospitalaria, también se encarga de las colectas para recaudar fondos. Cuando te encuentres con una colecta de la Cruz Roja, apóyalos, nunca sabes cuándo los vas a necesitar. También puedes apoyar uniéndote a la institución como voluntario.

La Cruz Roja nació de la idea del empresario suizo Jean-Henri Dunant, quien al presenciar la batalla de Solferino durante la segunda guerra de independencia italiana, tuvo el propósito de crear una organización neutral que cuidara de los soldados heridos en batalla, y su bandera es idéntica a la bandera de Suiza, pero con los colores invertidos.