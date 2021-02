Operadores políticos de Morena intentan aprovechar la campaña de vacunación

Campaña ¿política o de vacunación? Ya se veía venir. Y ahora en redes sociales se comenta. Los operadores políticos de Morena, esos llamados “Servidores de la Nación” están convirtiendo la “campaña de vacunación contra el Covid-19”, en una campaña de promoción a favor de Morena. Estos “Servidores de la Nación” son los mismos operadores políticos que actuaron en la campaña electoral del 2018. ¿Y qué están haciendo? Pues lo que saben hacer. Promover a su partido político, a Morena. La denuncia que corre por redes sociales da cuenta de que a las personas que están vacunando les están pidiendo la credencial de elector, les exigen tomarles una foto y hasta la CURP les piden. ¿Para qué? Y hay evidencias en videos que estos operadores de Morena amenazan a quienes se niegan a entregar la credencial de elector y no quieren que se les tome foto. Los amenazan de no incluirlos en el padrón para la segunda toma de la vacuna. ¡Por favor! Ya desde un inicio se había criticado la participación de estos operadores políticos en la campaña de vacunación. Ni conocimientos básicos de enfermería tienen. ¿Para qué? Bueno, ahora con esta denuncia ya se sabe para qué están ahí. Y no es para vacunar. Lo único que está pasando con esta situación es que Andrés Manuel López Obrador y Morena le están dando la razón a quienes desconfían de ellos. Utilizar a los operadores políticos de Morena en la campaña de vacunación es además una bofetada a los trabajadores de la salud, pues ellos desde siempre han organizado y llevado a cabo las campañas de vacunación en el país. Ellos son los que saben cómo manejar las vacunas. El sector de la salud cuenta con las instalaciones adecuadas para estas acciones. Y ahora se les desplaza por gentes cuyo único interés es el obedecer consignas políticas.

Violan la norma. El doctor Antonio Pineda sabe lo que dice. Comentó que el Gobierno de México está violando la “ley que norma en México la aplicación de vacunas”. Hasta hoy nadie había hecho esta observación. Asegura el también alcalde de El Rosario que existe una norma de vacunación que establece protocolos y que no se pueden aplicar vacunas en cualquier lugar. Y es que en esta campaña “de vacunación” contra el Covid-19, el Gobierno federal lo está realizando en instalaciones deportivas y otros sitios ajenos al sector salud. La ley que norma la aplicación de campañas de vacunación está siendo violada. Y nadie dice nada.

Las batallas que vienen. A nivel nacional, en cada estado donde habrá elecciones locales, se librará una guerra cruenta, feroz. Y en Sinaloa en cada municipio habrá de librarse su propia guerra. Y eso lo saben todos los actores políticos, más los que están convertidos en precandidatos a la gubernatura. Por eso son tan importantes los candidatos que están siendo definidos para competir en los 18 municipios. Y Morena, si se trata de calificar el desempeño de sus funcionarios públicos, está más que reprobada. En Escuinapa un pésimo papel del alcalde morenista Emmet Soto. En Mazatlán una Administración sumida en las acusaciones de corrupción, de nepotismo, de abuso de poder que encabeza Luis Guillermo Benítez. Y que conste, no lo decimos nosotros, lo gritan a los cuatro vientos los propios morenistas y excolaboradores del Químico. En Culiacán, un alcalde también de Morena Jesús Estrada Ferreiro que de incapaz no lo bajan. Cuestionado también por los propios morenistas en el Congreso del Estado. En Ahome con Billy Chapman, que de locuaz no lo bajan. Y deje usted. Los que “aspiran” a sucederlos por Morena no cantan mal las rancheras. Están igual o peor que los que, por fortuna, ya se van.