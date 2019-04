Pacientes con cáncer claman por atención

Desde el año pasado, el servicio de radioterapias en el Instituto Sinaloense de Cancerología ha sido intermitente debido a las constantes fallas en el acelerador lineal, lo que ha provocado que pacientes que se atienden ahí hayan realizado una manifestación pacífica con el único objetivo de pedirle a las autoridades que arreglen ese detalle, pues ese problema en el equipo está repercutiendo de manera importante en su salud.

Dicho acelerador lineal otorga más de 60 sesiones diarias y suma alrededor de 7 mil en todo el año, esto porque al ser el único equipo de radioterapia en Sinaloa y prestarle ese servicio a los pacientes con cáncer que salen del IMSS, Issste, Hospital Pediátrico, entre otros, lógicamente provoca que con frecuencia se le tengan que estar cambiando piezas ante el uso desmedido que le dan, pues comprar uno nuevo luce complicado al tener un costo de 100 millones de pesos.

Quienes se atienden ahí de sus padecimientos solo piden un trato más humano, puesto que no es poco lo que está en juego si no reciben esas radioterapias en el tiempo que se requiere, y les parece injusto que su recuperación vaya más lenta de lo normal solo porque el tratamiento no lo están recibiendo de manera oportuna por fallas que desde el 2018 se supone están tratando de sacar adelante.