A su manera

Acostumbrados como están a realizar las cosas sin considerar los daños colaterales, que en ocasiones no suelen ser menores, y al amparo del poder que tienen, la mayoría lo da, la fracción dominante en el Congreso del Estado ha decidido que en lo sucesivo las Administraciones estatales no se autopromocionen con sus propios logotipos en los apoyos que otorguen a la sociedad.

Definitivamente no es una mala decisión, pues los apoyos que se brinden son una obligación, no una dádiva de los Gobiernos, y no deben de utilizarse para promocionar la Administración, al gobernante o al color que representa, léase partido. Sin embargo, lo que no está prohibido está permitido, con base en esa premisa las cosas se hacían hasta antes de la reforma a la ley, que ahora lo prohíbe.

Pero —el pero que nunca falta— es que contrario a lo que ha demostrado la fracción dominante en la máxima tribuna de Sinaloa, hay quienes trabajan con planes, proyectos y tiempos para cumplir con sus compromisos contraídos, y entre ellos se encuentran los textileros, quienes aún sin una certeza de cuándo iniciaría el próximo ciclo escolar, para “no ser tomados con los dedos en la puerta”, decidieron ponerse a trabajar e invertir a fin de preparar los uniformes escolares que habrán de entregarse, ello bajo las reglas que les habían previamente establecido.

Hoy resulta que están a punto de sufrir una pérdida millonaria, pues con la reforma a la ley aprobada ningún apoyo que entregue la Administración estatal actual podrá llevar el logotipo Puro Sinaloa, que fue desde campaña su lema distintivo, y que los maquiladores habían incluido en los uniformes.

El tema habrá de dar para controversia, pues el Ejecutivo estatal ya se manifestó al respecto, y dijo que el logotipo se quedará, y es un hecho que ello no será del agrado de quienes decidieron eliminarlo.