Acuicultores se juegan su futuro

Acuicultores, quienes se hicieron acompañar por las familias que dependen de esta actividad en la región, se manifestaron de forma pacífica ayer por la carretera México 15, con el único fin de que el presidente de la república se diera cuenta del daño que les va a causar si no excluyen la importación de camarón en el Tratado de Libre Comercio que México pretende firmar con Ecuador.

Esta lucha ya tiene varios meses, y el citado gremio insiste en que si el Gobierno no los apoya con esa petición, prácticamente estarían condenando a que desapareciera la producción de camarón con fines comerciales, debido a que sus colegas del país sudamericano ofrecen el crustáceo a un precio mucho más barato que ellos, ya que el Gobierno ecuatoriano los respalda con diversos apoyos, y eso les permite vender a precios bajos.

Aunque AMLO no los atendió directamente, los acuicultores se conformaron con que haya leído las pancartas en las que expresaron sus más sentidas demandas, esperando que Andrés Manuel López Obrador no los deje al garete, pues ellos no solo generan empleos para los mexicanos, sino también pagan muchos impuestos.