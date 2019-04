Agarrón innecesario en el Congreso

Los diputados locales de Morena volvieron a escenificar un encontronazo verbal con sus homólogos del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional a causa del memorándum que emitió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para cancelar la reforma educativa promulgada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los morenistas avalaron la decisión de López Obrador, caso que en forma inexplicable trataron en la sesión de ayer, lo que recibió el total rechazo de los opositores priistas y panistas, que calificaron el memorándum como inconstitucional. Los señalamientos de unos y otros fueron una réplica de la controversia que ocurre a nivel nacional por el citado memorándum. Cada quien se acomoda de acuerdo con sus intereses para sacarle raja política a la decisión de López Obrador. Sin embargo, los sinaloenses ven ocioso que los diputados locales se enfrenten por ese tema cuando hay otros asuntos en el Congreso del Estado de su competencia que requieren de su mayor atención.

Además, ese tema, como otros que no tienen la facultad de resolver, solo politizan la discusión en el Legislativo que polarizan a las fracciones parlamentarias. No tuviera mayor importancia eso si no fuera porque eso influye en la confrontación cuando se discuten puntos en los que los diputados locales tienen injerencia y son de interés de los sinaloenses.