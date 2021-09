Agua pluvial y sus beneficios innegables

En estos tiempos en que el fenómeno de la sequía se ha vuelto más agresivo y se ha extendido a más zonas del estado como secuelas del cambio climático que se vive a nivel mundial, aunado también al crecimiento acelerado de la población que aumentó la demanda por el vital líquido, pero la oferta no alcanza para abastecerlos a todos; el hecho de que ahora surja el programa llamado Escuela de Lluvia, impulsado por la Secretaría de Educación Pública en el estado, se presenta como una oportunidad única para que las nuevas generaciones valoren la relevancia de reutilizar el agua de lluvia, pues aunque no lo parezca, esta es una de las soluciones para que el estiaje no castigue tanto a los sinaloenses.

La instalación de sistemas de captación pluvial en los planteles escolares será fundamental para que la cultura del ahorro se lleva a la práctica, pues aunque muchos aún duden, el vital líquido ya ha empezado a escasear en zonas donde antes no se veía eso, lo cual es una alerta que se debe atender, y la mejor forma es el aprovecharla mejor.

El aprovechamiento del agua pluvial provocará que ya no se dé en gran volumen esa dependencia por el suministro público, o el provocar gastos adicionales del líquido al tener que llevarlo en pipas a los lugares donde se quedan sin nada cuando se vienen los meses más fuertes de la sequía, pues al ser el agua un recurso no renovable, se tiene que saber aprovechar, ya que, de lo contrario, se tendrá un futuro incierto en ese sentido.