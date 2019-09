Al banquillo del Congreso

La Comisión Permanente del Congreso del Estado acordó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para llamar a comparecer al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, así como a dos de sus funcionarios, para que rindan cuentas sobre la muerte de Alejandra al caer a una boca de alcantarilla en las pasadas inundaciones del 5 del presente mes.

El planteamiento lo hizo el diputado morenista Pedro Villegas, lo que indica que Estrada Ferreiro no las tiene todas consigo con quienes lo llevaron al poder. Dicen que lo que pasa es que el alcalde de Culiacán ya es considerado un lastre para el morenismo en Sinaloa por su forma de gobernar. En el caso de Alejandra, Estrada no ha actuado contra el o los funcionarios omisos de atender la denuncia sobre esa boca de alcantarilla abierta. La decisión va en camino de la reivindicación de los diputados, quienes deben fajarse los pantalones para no solo meter en cintura a Estrada Ferreiro, sino también al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y al de Mazatlán, Guillermo Benítez, por sus desatinos. El contrapeso del poder es sano para que ningún servidor público quiera hacer y deshacer en perjuicio de los sinaloenses.