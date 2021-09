Al gabinete de Rubén Rocha Moya

Calientito se encuentra el ambiente político en Sinaloa, con miras a la conformación del gabinete ejecutivo que acompañará en la primera línea al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, pues ayer, mientras compartía el pan y la sal con su coterráneo Héctor Melesio Cuen Ojeda en la capital del estado, el morenista no solo confirmó que a este le dará dos Secretarías, sino que en Seguridad Pública se mantendrá Cristóbal Castañeda Camarillo, a petición directa del presidente Andrés Manuel López Obrador; que Graciela Domínguez no va a Transparencia y que en Turismo estará una mujer y no Alejandro “Diablo” Higuera.

Rocha aseguró que en su Administración ocupará de todos los que lo apoyaron para estar en condiciones de gobernar a partir del 1 de noviembre, y reiteró que, aunque él ya trae una lista de prospectos, tampoco tienen certificado de naturalización de puestos.

Fue claro al insistir que el adelgazamiento que prevé en el gasto, así como algunos ajustes y fisiones en Secretarías, tampoco será llevado al extremo para no paralizar la Administración. Incluso envió el mensaje a los burócratas a que tendrán su respaldo y les dará certidumbre, para que no estén preocupados, un mensaje que a muchos podría caerles bien, pero a muchos otros no les da certeza, sobre todo a quienes ya están prácticamente con un pie fuera del Gobierno del Estado.