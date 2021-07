¿Amarillismo o realidad?

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, insiste en que los medios son amarillistas en el manejo informativo asociado al virus de Covid-19. Es preocupante, que en medio de la peor pandemia que ha enfrentando la humanidad en la era moderna, los políticos sientan que su labor es la de regular los mensajes sobre Covid en los medios, y no la de tomar acciones para contener el virus. Los políticos no causaron el virus, por ende, no son los responsables directos de los daños que este genera. Sin embargo, como lo reconoció el propio gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, sí se está ante un rebrote y este es consecuencia, entre otras cosas, de las campañas electorales. Estas donde Benítez Torres ganó de forma incuestionable.

Lo que sí se le puede señalar al alcalde es la acción de realizar un baile masivo para festejar su victoria en las urnas. No solo por la cantidad de personas que allí se pudieron haber contagiado, sino por el mensaje que se manda a la sociedad: que la situación es manejable y el peligro es menor. Pero la realidad es que los hospitales están saturados y la demanda de atención crece. El Ayuntamiento debe aplicar políticas serias contra la pandemia, esa es su labor.

El alcalde debe entender que las publicaciones en torno al repunte del Covid-19 son consecuencia del incremento de la epidemia. Y se reportan los repuntes como se dio cuenta de la disminución de casos meses atrás. Mucha gente, por comodidad, prefiere hacer caso a los mensajes suaves sobre la normalidad de la situación. Y lo que hay que hacer es decir la verdad. No estamos para bajar la guardia ante el Covid-19; hoy menos que nunca.

