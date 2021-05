Ambiente peligroso

Lo que está en juego en las campañas electorales del próximo 6 de junio es mucho. Tal vez por eso estamos viendo el tipo de campañas agresivas y de mala fe, que muchos de los candidatos parecen promover o por lo menos, pretenden ignorar como para no ponerles freno. Lo cierto es que somos una sociedad con profundos problemas de violencia y este es un fenómeno que, por supuesto, no podría estar ausente en el proceso electoral.

En Sinaloa, los candidatos han denunciado todo tipo de agresiones. Siempre culpan a “los de enfrente” de tales actos de intimidación. Como las denuncias vienen de todos lados y los señalamientos van igualmente en todas direcciones, es difícil para el electorado saber a quién creerle o lo que es peor, confiar en lo que todos dicen y darse cuenta que estas tácticas son prácticamente el común denominador de quienes están en la contienda política.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Afortunadamente, no hemos tenido en Sinaloa los hechos tan lamentables que se han dado en otros estados del país, donde incluso candidatas mujeres han sido asesinadas a plena luz del día o en actos de campaña con la mayor impunidad. En Sinaloa, los municipios serranos suelen ser focos rojos en cuanto a violencia electoral - y de todo tipo – prácticamente siempre. Pero las ciudades no se quedan atrás.

Lo que está pasando actualmente solo suma a que los electores, ya de por sí alejados y desinteresados de la política y sus protagonistas, terminen por aislarse más, dejando de ejercer su derecho al voto. Ojalá que el próximo 6 de junio la gente salga y se exprese en las urnas, sin miedo, por el candidato o candidata de su preferencia para los diversos puestos. Debe ganar la democracia, no el miedo.