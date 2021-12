Amenaza cercana

audima

El surgimiento de la variante ómicron de covid-19 dejó de ser un tema lejano. Ya no hablamos más de las crisis que generó en Europa, ahora lo tenemos en México y en el mismo Mazatlán. En todo el mundo se toman medidas para controlarlo, pero en este puerto parece que ni la ciudadanía está comprometida con la prevención, y menos las autoridades.

Y decimos menos porque si bien la medida de permitir los arribos de cruceristas en buques con enfermos a bordo sí es comprensible, no ocurre lo mismo con la gran fiesta de fin de año que se realizará esta noche en Olas Altas para darle la bienvenida al 2022. Ya no hay tiempo para decir que la fiesta no se haga. Apoyada por el presidente municipal, va porque va.

Se estima que sea “un éxito” –esto en términos de asistencia– porque entre personas que compren mesa y quienes acudan a presenciar los eventos que se realizarán esta noche, podrían acudir hasta 13 mil personas a esa estrecha sección de Olas Altas. El “Químico” Benítez señala que se aplicarán los protocolos sanitarios. Si usted acude a este evento, debe saber que corre alto riesgo, pues tenemos ya entre nosotros la variante de ómicron, que ha demostrado ser más transmisible que las anteriores variantes. Ojalá y todas las voces de alerta resulten equivocadas y que se reciba al 2022 y no se le abran los brazos a la nueva ola de covid-19.