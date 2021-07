Amenaza de covid-19 no se termina

En nuestro país, los reportes de covid-19 llevan una tendencia creciente que debe causar preocupación a todos, ya que de alguna manera, somos corresponsables de la expansión de la pandemia por no seguir al pie de la letra los lineamientos que ya conocemos para frenarla.

Esa tendencia creciente de la que hablamos se traduce a más de 11 mil 137 casos en un solo día, como se registró este 13 de julio, cifra que ha sido la más alta en los últimos cinco meses, es decir, desde el pasado febrero. Las muertes también se van incrementando en relación al alza de casos.

En Sinaloa, ya se está superando constantemente la cifra de los 500 contagios nuevos por día, donde Mazatlán, Culiacán y Ahome registran la mayoría de los enfermos, tanto nuevos como activos. Llama la atención Rosario, pese a ser una población mucho menor, aparece con una alta tasa de contagios. Escuinapa anda por las mismas.

En otros estados del país, organismos como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ya han alertado sobre la variante delta del coronavirus, la cual es considerada el mayor riesgo para el crecimiento de la economía del país.

Más allá de la economía - que no es un tema menor - cuidamos que todos estemos bien en materia de salud. Las vacunas deben darnos mayor seguridad, pero no por ello hay que confiarse. Hay que seguir aplicando las medidas de prevención, si no, se pagará con más vidas.

