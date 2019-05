Aumenta el número de empleos

Una de las metas del actual Gobierno del Estado de Sinaloa es la creación de más fuentes de empleo para la población, lo cual se ve reflejado en los números de los nuevos registros que diferentes patrones han llevado a cabo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para sus empleados, y que significa un alza en comparación con el año pasado.

En el mes de abril del año en curso, Sinaloa registró 23 mil 582 nuevos empleos, esto también según las cifras que tiene la Secretaría de Economía, por lo que, tomando en cuenta la cifra de esta entidad, a nivel nacional suman un total de 569 mil 148 empleados afiliados al IMSS, por lo que la cantidad que corresponde a Sinaloa equivale al 2.8 por ciento del total en la República mexicana; además, cabe mencionar que en el mismo periodo del año pasado se tenían 545 mil 148 empleados dados de alta.

En lo que respecta a Sinaloa, la generación de empleos ha presentado un incremento del 4.3 por ciento en relación con el año anterior, lo que posiciona a la entidad en el noveno puesto a nivel nacional de los estados con mayor crecimiento.

Por otra parte, a pesar de los nuevos empleos que se han generado, todavía hay muchas personas que no cuentan con un trabajo formal, que se dedican a alguna actividad como la pesca y tienen que salir de sus lugares de origen a buscar una manera de ganarse la vida cuando en el mar no hay trabajo; además, también está el caso de los jóvenes recién egresados de la universidad, pues al no contar con experiencia laboral, a muchos aún se les dificulta conseguir un trabajo acorde a lo que hayan estudiado.