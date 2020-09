COVID-19 modifica conducta delictiva

De un modo u otro, el coronavirus modificó el comportamiento delincuencial en Sinaloa en el primer semestre del año. Cuando menos esa es la tesis del Consejo Estatal de Seguridad Pública al revelar que bajaron tres de los delitos de mayor impacto en la entidad: el feminicidio descendió un 35 por ciento; el homicidio doloso un 4 por ciento, y el robo de vehículo un 26 por ciento. Esto en comparación con el año pasado.

La baja en estos delitos se dio en momentos en que los ciudadanos se confinaron en sus casas. Sin embargo, otros delitos subieron, como robo, violencia familiar y homicidio culposo (accidentes).

La radiografía delincuencial en la época de COVID-19 fue dada a conocer por el coordinador ciudadano del CESP, Ricardo Jenny del Rincón, en el diagnóstico Ciudadanos Evaluando. Es correcto este ejercicio, pero de nada sirve si esto no se toma de base para que los recursos y los cuerpos de seguridad se enfoquen a combatir estos delitos. Los sinaloenses quieren resultados, estar protegidos en su integridad física como en sus propiedades en momentos o no del coronavirus. Conocer el comportamiento de los delitos es el primer paso, pero la tarea no está concluida.