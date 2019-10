Cambios en control y confianza

Recientemente se ha hablado de algunos cambios en la aplicación del examen de control y confianza a los elementos de las corporaciones policiales de la entidad, pues se dice que en los últimos años este se ha vuelto más flexible y es más fácil aprobarlo de manera satisfactoria, contrario a lo que pasaba en años anteriores.

Pero, resultado de una revisión de los expedientes de exámenes aplicados hace tiempo, se ha corroborado que estos se estaban aplicando mal, pues entre el 75 y el 80 por ciento de los policías no debió reprobar, por lo que se busca reprogramar el examen a los elementos que estén en dicha situación, pero eso no significa que todos los elementos que están en activo cumplan con los lineamientos requeridos, pues alrededor de un 20 por ciento de ellos no debería estarlo, aunque llevar a cabo una depuración en este sentido ya corresponde aplicarlo a la corporación, ya sea municipal o estatal, que los tenga contratados.

Cabe mencionar que son más de 2 mil policías que fueron calificados como no aptos al tomar en cuenta factores no imputables para tomar la medida de darlos de baja, uno de ellos es que aparecían en el buró de crédito, y por eso no aprobaron su examen, por lo que podrían hacer su examen de nuevo.