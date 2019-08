Campesinos van por más protestas

Integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) se encuentran listos para mañana realizar movilizaciones en todo el país, donde en el caso de Sinaloa han optado por tomar las casetas de Cuatro Caminos y San Miguel Zapotitlán, así como también bloquearán la vía ferroviaria Los Mochis-Chihuahua, acciones que comenzarán mañana y se extenderán hasta el día siguiente.

La protesta de este frente conformado por diversos organismos campesinos es porque aún no se esclarece el presupuesto para el campo, además de que están en contra de la ley garrote, pues lamentan que con ello se busque vulnerar su derecho a manifestarse, pero lo que más les duele es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no les haya cumplido hasta la fecha todo lo que prometió en campaña a favor de la agricultura.

Mientras la 4T se mantenga en esa postura, ellos no cesarán con sus movilizaciones, y advierten que si AMLO continúa con su cerrazón de no escucharlos, no se necesitaría del golpeteo de la derecha para removerlo del poder, pues sería la propia izquierda, esa que lo hizo ganar en el 2018, la que se encargaría de cavarle su tumba.