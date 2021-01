Caos del 2021 en la comuna ahomense

No hay semana o mes que el Ayuntamiento de Ahome o su alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno, no se vean envueltos en una polémica. Y en esta primera semana del 2021 no es una ni dos, sino tres las acciones de la comuna ahomense las que levantaron ámpulas entre los sectores productivos y en la sociedad en general. La primera fue la renuncia el 31 de diciembre del 2020 de Guillermo Blake a la gerencia de Japama, la que deja en medio de turbulencias por un desfalco millonario expuesto luego de una auditoría.

El segundo revuelo fue la declaración de Chapman Moreno al anunciar su deseo, dijo, de seguir sirviendo al pueblo a través de una diputación federal por el segundo distrito electoral. Desde un principio, voces empezaron a manifestarse en contra de sus aspiraciones por su actuar en el cargo.

A la Canacintra se le unieron el PRI y el PAN, quienes pidieron al alcalde que mejor se pusiera a trabajar en el cargo que le fue conferido por elección popular porque, afirmaron, no ha dado los resultados que se esperaban. A todo este caos se unió el descontento de comerciantes, luego de que la tesorera del Ayuntamiento anunciara que tendrán que pagar para que les recojan la basura porque el contrato con OP Ecología solo se hizo para recolección de basura en casas. Y esto es que es apenas la primera semana del 2021. Habrá que ver qué depara el futuro para los ahomenses con esta administración de la Cuarta Transformación.