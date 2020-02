Caso Chapman: oídos sordos

La diputada local priista Ana Cecilia Moreno afirmó que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, es una vergüenza para Sinaloa. Tras hacer un relato de las pifias que Chapman ha cometido, Moreno planteó en la Comisión Permanente del Congreso del Estado que no está capacitado para gobernar. Eso desde hace rato le quedó muy claro a los ahomenses, pero los diputados locales, incluida la legisladora priista, lo han protegido ante las demandas de su destitución.

La diputada priista fue una de las que votó a favor de la no procedencia del juicio político contra Chapman en la Comisión de Puntos Constitucionales, por lo que respaldó a los diputados morenistas que lo protegieron por línea de su líder, Graciela Domínguez. En este sentido, a esta no le queda desmentir a Moreno de que el Congreso del Estado no ha puesto oídos sordos a las demandas ciudadanas. Lo que han hecho es simular que atienden los reclamos de la sociedad. Tan es así que desecharon el caso de la síndica procuradora Angelina Valenzuela, que iba como elemento de juicio político, cuando ahora ya hay una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa en contra del alcalde que incurrió en violencia política. Y algunos siguen con voltear para otro lado.