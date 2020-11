Cierran camposantos, pierden los floristas

Sin duda, el 2020 ha sido un año distinto, complejo y difícil para todos. Al correr del calendario la sociedad ha visto con desesperación cómo es que las cosas no están regresando a la normalidad, pues lo que se conocía como tal es algo que se ha llevado el COVID-19.

Ahora son los floristas los que una vez más sienten el embate de las bajas ventas en una fecha que se considera la segunda más importante del año; la primera es el Día de las Madres, y también les fue muy mal. Y es que las ventas cayeron en algunos casos hasta en un 80 por ciento, esto como consecuencia colateral del cierre que determinaron realizar en los panteones municipales y privados.

Las razones para llegar a esta determinación no son cuestionadas con tanto rigor, porque hasta cierto punto los comerciantes de este giro dimensionan el riesgo real que pudiera darse en estos sitios como focos rojos de transmisión del ya no tan temido virus, aunque sí muy riesgoso.

Sin embargo, no pueden evitar preguntarse por qué no se toman las mismas medidas o se fijan bien en la forma en la que se convive en otros sitios como bares y antros. De estos lugares también se sabe que son puntos donde se facilitan las condiciones para generar contagios, sin embargo, posiblemente porque en estos espacios se genera una derrama económica mucho más considerable, han tenido algunas consideraciones. Este es un año distinto. Que no mueran las tradiciones, compre flor para sus fieles difuntos, pero hágalo en sitios establecidos formalmente; es momento de apoyar.