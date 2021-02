Claras diferencias

En México, la aplicación de las vacunas de covid-19 ha estado envuelta en la polémica. No solamente por la tardanza en la llegada de las dosis y la insuficiencia de las mismas, sino en los abusos que se han dado a conocer de personas que se han inmunizado tomando los turnos que corresponden al personal de la salud inicialmente y luego a personas de la tercera edad.

En Mazatlán, los partidos de oposición a Morena han señalado que este partido en el poder está haciendo uso electoral de la vacuna, al solicitar a los adultos mayores que presenten su credencial para votar como requisito para inmunizarse. En varias partes del país se supo de personas que se vacunaron sin corresponderles, incluso un episodio similar se dio con el alcalde de Escuinapa, lo que costó el despido del director del hospital de ese municipio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ayer, en San Ignacio se empezaron a dar denuncias sobre una posible aplicación irregular de la vacuna a personas que no les correspondía. El Ayuntamiento salió a aclarar por la tarde que se extendieron cartas de residencia a personas que no iban a recibir la inmunización por no contar con la credencial del INE. Recordemos que hace unas semanas, en el IMSS de Mazatlán el personal protestó porque no se les estaba vacunando, incluso a médicos en la primera línea.

Mientras tanto, en Japón, país con 126 millones de habitantes con una mayor densidad debido a lo pequeño de su territorio, apenas ayer se empezó a aplicar la vacuna, por los controles que ese país impuso a las fórmulas. Japón, que cerró sus fronteras desde que inició la pandemia, apenas tiene 7 mil muertos y 418 mil casos confirmados, y eso que allá las cifras sí son fidedignas. Además, ya tienen los 126 millones de vacunas que necesitan para toda su población. En México, ni hablar.