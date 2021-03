Confianza en los sinaloenses

Durante su visita a Guasave, el gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo un llamado a todos los sinaloenses para que durante este periodo vacacional por Semana Santa, respeten las indicaciones sobre los protocolos sanitarios para prevenir un rebrote de covid en el estado.

Aseguró que confía en la responsabilidad de la ciudadanía, aunque no dejó de repetir la importancia que tiene el aplicar todas las medidas preventivas y es que también reconoció que no se cuenta con el personal suficiente para hacerle frente a los operativos que deberían de realizarse para hacer que se cumplan los protocolos y, en cierta forma, esa confianza que mostró en que los sinaloenses atenderán el llamado a cuidarse es porque no queda de otra al no tener las condiciones, al menos en personal.

El mandatario estatal enfatizó que la decisión de que las playas permanecieran abiertas no fue un error, sino por el contrario, pues la gente tiene ya más de un año en confinamiento y aprovechó para recalcar que el Gobierno federal también está de acuerdo en que la apertura de los balnearios siguiera para las vacaciones, eso sí, bajo una buena coordinación de las autoridades de Seguridad y Protección Civil.