Congreso aprueba aumento al predial

Integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y Administración en el Congreso local dictaminaron autorizar un incremento del 2.5 por ciento al impuesto predial urbano a partir del 2020, el cual habrá de aplicarse en los 18 municipios, medida con la que se pretende compensar a los ayuntamientos, luego de que todos dejaron de percibir recursos y aportaciones federales, y bajo esa justificación le dieron luz verde al aumento.

Como es del dominio público, el cobro de este impuesto es de carácter municipal en México; sin embargo, la tendencia en los últimos años es que recaudan muy poco, por eso dependen en gran medida los ayuntamientos de las transferencias de la federación, es por ello que preocupa que, aunque el Congreso trate de ayudar con este aumento al predial, los Gobiernos municipales sigan con la tendencia de no hacer un cobro eficiente del mismo. El hecho de no hacer una buena recaudación de este impuesto provoca que los Gobiernos se vuelvan inviables, pues sin ese recurso no se pueden ofrecer servicios públicos de calidad, ya que el dinero que se deriva de ahí permite tanto el desarrollo local, como el de la actividad económica, volviendo más funcionales a los ayuntamientos; pero, si no lo logran, todo se revierte en perjuicio de la ciudadanía.