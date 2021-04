Covid aún amenaza

Para muchas personas parece que la pandemia de covid-19 ya pasó. Por eso en las calles de Sinaloa es fácil ver a personas que no usan cubrebocas, que no guardan distancia y salen como si nada estuviese pasando. Es como si muchos hubieran olvidado que estamos todavía ante un enemigo silencioso, mortal, que solo ayer cobró la vida de 409 personas. En las últimas 24 horas se confirmaron 3 mil 911 nuevos contagios de la enfermedad.

Van 2 millones 323 mil 430 casos confirmados en el país. El gobierno reconoce 214 mil 504 decesos, sin embargo, el reporte actualizado de “Exceso de Mortalidad en México” indica que los fallecimientos atribuibles al nuevo coronavirus darían un estimado superior a las 332 mil 500 personas muertas a causa de esta enfermedad.

Actualmente, la ocupación nacional de camas de terapia intensiva con respirador es del 19 por ciento, lejos de los niveles alarmantes que se tuvieron durante algunos meses del año pasado o el mismo enero de 2021. La tendencia de la enfermedad es la de ir a la baja. Ya varios estados están en verde dentro del semáforo epidemiológico —que mide el riesgo de contagio de coronavirus— y la expectativa es que más entidades pasen a ese color.

Se habla de regreso a clases y de una mayor normalización de las actividades en el país, sin embargo, el enemigo invisible sigue presente, el covid-19 aún es una seria amenaza. Aun siguen muriendo personas y no se puede hablar de protección general cuando no toda la población está vacunada y cuando muchos apenas recibieron una primera dosis. No hay que confiarse.