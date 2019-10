Cumplieron porque no tenían de otra

Los diputados federales aprovecharon la coyuntura que les proporcionó el Senado, al rechazarles la iniciativa contemplada en la Ley de Ingresos del 2020, y eliminaron la propuesta de aumento en el cobro del uso de agua para labores agrícolas, esa que alegremente avalaron en un principio un puñado de legisladores sinaloenses, que dejaron en claro que nunca han sido conscientes de los problemas que enfrentan cada temporada los productores para sacarle el fruto a la tierra y luego para poder cobrar, no siempre lo justo, y quisieron cargarles un bulto más.

Ya desde hace unos días algunos diputados sinaloenses salieron a querer colgarse la medallita del rechazo al decir que ellos mismos le pidieron a los senadores que la regresaran, y otros se hicieron solo el harakiri al declarar que no sabían bien a bien qué es lo que habían aprobado.

La realidad es que el rechazo nacional, no solo de la gente que hace producir a la tierra, que provocó esta propuesta, les asustó y no les quedó de otra que dar marcha atrás, no es que hayan tomado conciencia.

Aun y que esta amenaza para los productores ya quedó conjurada, las consecuencias de ella, políticas y electorales, se habrán de notar en un futuro no muy lejano.