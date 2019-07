Debates estériles en el Congreso

El festejo del primer año del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador provocó el enfrentamiento entre los diputados locales del PRI y del PAN contra los de Morena, como ya es común cuando se refresca el resultado de la elección del año pasado. No es la primera vez que el tema del presidente López Obrador enciende el debate de los legisladores en el Congreso del Estado, como si no hubiera una agenda legislativa pendiente de desahogar que acarrearía un mejor beneficio a los sinaloenses.

Los legisladores priistas y panistas, así como los morenistas, no llegan a ningún lado con esas discusiones que no pasan de ser políticas en virtud de que no inciden en las políticas nacionales y estatales. Esto porque los opositores se dedican a criticar los resultados del Gobierno lopezobradorista; en tanto los morenistas a defenderlos.

Como que no se dan cuenta de que los sinaloenses ya saben de que pie cojean unos y otros en cuanto a los proyectos político-económico en que están involucrados, y lo menos que les interesa es que pierdan el tiempo en lucirse en discursos «quemados». De esa manera no van a recobrar la confianza de los sinaloenses, sino que lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar en iniciativas de ley que vayan en beneficio de la sociedad sinaloense, no ocuparse en debates estériles.