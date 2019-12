Dengue, suma de acción para erradicar

Pese a todos los llamados a la limpieza de patios y jardines, a las jornadas de descacharrización y todos los esfuerzos realizados por todo el personal de Vectores de la Secretaría de Salud, así como de las acciones implementadas por los municipios, no alcanzan, la suma de acciones va encaminada a responder tanto sociedad y gobierno ante el problema del dengue, chikungunya, paludismo, entre otros.

Si bien es cierto que los esfuerzos son grandes por generar condiciones de salud adecuadas para la población ante el temor de enfermarse de algún padecimiento que se produce por la picadura del mosquito aedes aegypti, también ha habido una petición constante de parte de la autoridad, y es a la suma de la prevención con acciones que permitan no tener en casa un estanque de criadero de moscos. Aun cuando se tiene el registro del fallecimiento de una persona por esta causa, las acciones no han bajado, al contrario, se suman a un cerco sanitario en el que la acción no solo dependa de un lado, sino que la misma sociedad contribuya con la acción de hacer más con lo que ya se tiene.