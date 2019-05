Desacuerdos en el Congreso estatal

Diputados locales rechazaron la conducta de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez, por no acatar los acuerdos a los que se llegan en esa instancia, como en el caso del que habían llegado de restringir el acceso a los ciudadanos que van a ofenderlos en las sesiones.

La pugna entre los diputados es por el acuerdo que se tomó en la reunión de la Junta de Coordinación Política de regular la entrada al Congreso del Estado de personas que solo asisten para agredirlos y que ponen en riesgo su seguridad. Sin embargo, Domínguez, en forma unilateral, desechó que eso se vaya a hacer bajo el argumento de que el Congreso del Estado es casa del pueblo.

Esto último es correcto, pero tampoco es aceptable que haya ciudadanos que no guarden compostura y van más a provocar y a ofender que a presenciar en forma civilizada el curso de las sesiones. Además, no se ve bien que haya acuerdos en instancias del Congreso y a la vuelta de la esquina no se respeten, como parece que es lo que pasó en la Jucopo.

Esto sin lugar a dudas afecta aún más las relaciones de las fracciones parlamentarias. Entonces ¿tendrá caso que exista la Jucopo si es que se llega a acuerdos y quienes tienen el control del Congreso los desconozca?