Desalentador panorama

Sin rentabilidad al campo, las lluvias no han favorecido como se esperaba para el almacenaje de volúmenes de agua que permitan riegos para los cultivos de alta demanda, y, por si fuera poco, el Gobierno federal contempla dejar por fuera al sector para hacer entrega de apoyos y se suma que es el cierre del ejercicio fiscal y no hay generación de recursos que no estén presupuestados, lo que favorece a un clima nada halagador para el próximo ciclo agrícola otoño-invierno.

Si bien es cierto que los modelos tradicionales presentan una crisis, para los integrantes del Club de Conservación de Mínima Labranza es necesario establecer nuevos modelos agrícolas que permitan encontrar una producción que los lleve a ser más competitivos en el mercado laboral, con productos que se enfrenten a los temas químicos.

Hoy en día, el tema agrícola va más complicado, y a como se avizora el panorama, pudiera arrastrar problemas más fuertes debido a que todos los factores se anteponen para producir el alimento de los sinaloenses, por ello es urgente que se establezcan acciones para que los productores sean más eficientes.