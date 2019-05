Divisionismo marca protesta campesina

La división que existe al interior de las diversas organizaciones agrícolas en el estado quedó de manifiesto ayer durante los bloqueos que se realizaron en la caseta de cobro de Cuatro Caminos en Guasave, donde se olvidaron por un momento del problema agrícola que los llevó a realizar dicha protesta y se metieron en cuestiones políticas, lo que estuvo a punto de acabar en una riña campal en plena carretera México 15.

La diputada Flora Miranda y el grupo de productores que la apoyan para echar abajo la famosa cuota liga exigían a los cenecistas y al resto de las organizaciones ahí presentes, lideradas por los también legisladores Faustino Hernández y Eleno Flores, que incluyeran su demanda en las pancartas de protesta, pero lógicamente que los de la CNC no querían eso, pues ellos son los afectados si esa demanda se vuelve una realidad. Unos opinaban que los bloqueos fueran por lapsos de media hora; otros que fuera permanente, pero como ninguno daba su brazo a torcer, pensaron que con golpes las cosas se arreglarían, aunque a final de cuentas la sangre no llegó al río. Con actitudes como las de ayer, definitivamente los campesinos no van a lograr su objetivo, pues ese divisionismo hará que las autoridades menos atención les presten y la situación del campo siga tan confusa como hasta ahora, por lo que, de no arreglar sus diferencias y formar un frente común, su incertidumbre respecto a la comercialización de granos se mantendrá vigente.