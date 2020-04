Doblan a la COVID-19

En los últimos meses, el tema que impera en México y en el mundo entero es el del coronavirus, el cual no solo ha puesto en jaque a la sociedad por la obligación de aislarla en casa para evitar más contagios, sino también ha mermado hasta las economías más poderosas en el planeta. Pero dentro de toda esa vorágine de notas aterradoras relacionadas con este virus, también están esas historias que emocionalmente reconfortan al ser humano, y nos hacen ver que esta realidad que vivimos no solo estriba en muertos e infectados, pues se tiene a los que lograron derrotar a dicha enfermedad, a pesar de que los tuvo contra la pared, y eso nos hace ver que no todo está perdido cuando uno se contagia.

Ayer fue dado de alta en Culiacán un paciente de 39 años que estuvo diez días intubado al tener dificultades para respirar por causa de la COVID-19, así como también se fue a su casa un señor de 82 años que pasó 22 días hospitalizado peleando contra este padecimiento. Ambos casos lograron derrotar a una enfermedad que sin duda alguna dejará huella en la historia de la humanidad, pues aunque ayer se superó las mil muertes en el país, esto nos deja en claro que al salir infectado no todo está perdido, es ahí cuando la persona debe demostrarse a sí misma que todo se puede lograr si existen las ganas de vivir, pues aunque lo ideal es extremar cuidados para no llegar a ese punto, contagiarse tampoco lo podemos ver como una derrota inevitable.

Las estadísticas negativas con más defunciones y más positivos al coronavirus van a continuar en las próximas semanas, pero ese dato que también se revela y poca relevancia le damos, como es el de los pacientes recuperados, también debe ser difundido con la misma intensidad, pues mientras no haya una vacuna para prevenir este virus, serán estas historias de triunfo las que nos indiquen que esta pandemia no es el fin del mundo.