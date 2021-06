“Dolores” derramará aguas en Sinaloa

Ayer se formó la primera tormenta tropical que podría afectar de manera directa a Sinaloa. Dolores se llama. Se prevé que las lluvias empiecen a afectar el sur del estado desde este domingo y que se extiendan un día más hacia el norte de Sinaloa. Más que el significado real de su nombre, se espera que estas ansiadas lluvias que Dolores deje en Sinaloa vengan a representar un remanso de tranquilidad en medio de la grave sequía que se vive de extremo a extremo en la entidad, y que ha provocado mortandad de ganado y que se limiten las siembras para la próxima temporada agrícola.

Esto, sin contar con todas las limitaciones que tienen principalmente las familias de las comunidades alejadas de las cabeceras municipales, quienes deben recibir el líquido de vida a través de pipas porque de la llave, pozos, norias y ríos no hay más. Sin embargo, hay que extremar precauciones, resguardarse en casa durante la lluvia y utilizar los albergues en caso de ser necesario.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El agua es vida, pero también puede traer consecuencias trágicas si no se mantiene la alerta, si no se cuidan los protocolos y no se siguen las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil para guarecerse en momentos de tormenta.

Síguenos en