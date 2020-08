Educación a distancia, un reto en puerta

La pandemia del coronavirus le dio una sacudida al sistema educativo en México, pues en un abrir y cerrar de ojos lo obligó a cambiar de la enseñanza presencial a la enseñanza a distancia, la cual terminó siendo un dolor de cabeza el ciclo pasado, y no solo para maestros y alumnos, sino también para los padres de familia, pues se convirtieron en los encargados de vigilar que sus hijos realmente asimilaran las clases, aunque muchos de ellos ni siquiera la primaria terminaron.

El próximo lunes arranca el nuevo ciclo escolar, y con ello el reto de qué tanto podrán aprovechar las estudiantes la educación a distancia, pues es una realidad que en Sinaloa son muchas las zonas donde no se tiene acceso a la tecnología con tanta facilidad, y no solo se trata de que en las casas tengan internet, una computadora o un teléfono celular, pues hay casos donde batallan hasta para tener una televisión, y es en esas situaciones donde se reconoce que nadie estaba preparado para este cambio tan repentino en la forma de enseñar en el país, donde es uno hecho que los maestros llevarán la batuta, hoy más que nunca, para que los alumnos realmente aprovechen las clases. El profesor ahora tendrá no solo la misión de enseñar, sino también de averiguar cuáles son las condiciones y con qué recursos cuenta cada uno de sus alumnos en casa, pues de eso dependerá que las evaluaciones que reciban a fin de año vayan acorde al aprovechamiento demostrado.