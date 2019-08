El Fonden y su burocratismo

Aunque en el Gobierno del Estado se tiene confianza de que a más tardar la próxima semana se hagan llegar los apoyos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para ayudar a las familias afectadas en cinco municipios por las lluvias que dejó la tormenta tropical Ivo en Sinaloa, lo cierto es que también deben estar con la incertidumbre, una vez más, de si de nueva cuenta el burocratismo de este programa no se vaya a imponer, y tenga que ser el Estado quien le haga frente solo al compromiso usando sus propios recursos.

La duda no suena tan descabellada si se toma en cuenta que, a la fecha, el Gobierno de Quirino Ordaz aún no recibe los recursos por los desastres ocurridos en 2018 en la entidad tras los embates de la depresión tropical 19-E, así como el huracán Willa.

Es un hecho que urge modificar las reglas de operatividad del Fonden, pues la lentitud y burocratismo que lo distinguen actualmente vuelven casi imposible acceder a esos apoyos, por lo que los estados y municipios en contingencia no pueden salir adelante de los problemas que les generan las emergencias. Habrá que ver si con la nueva Administración federal las cosas cambian al respecto, pero también que investigue si no hubo desvío de recursos del Fonden, ya que, como es bien sabido, las entidades en emergencia no manejan recursos directamente, sino solo distribuyen los insumos que les hacen llegar.