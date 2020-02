El Insabi los deja sin su trabajo

Son 150 los trabajadores del Seguro Popular en Sinaloa que de manera colateral se verán afectados al perder su empleo, pues la ley no contempla su recontratación a la Secretaría de Salud. Y es que aunque el Seguro Popular tenía 175 trabajadores en el estado, solo los que no son del área administrativa, enfermeras, médicos y demás especialistas podrán ser absorbidos y tienen posibilidad de ser recontratados; sin embargo, aquellos administrativos, que en el caso de Sinaloa son los más, deberán buscar otra forma de ganarse la vida pues, de acuerdo con la ley y las indicaciones que se han dado por parte del orden federal, no pueden permanecer.

El propio secretario de Salud del Gobierno del Estado, Efrén Encinas Torres, ha confirmado esta información. Prevén que será en marzo cuando estén listas las reglas de operación que definirán de pi a pa cómo va a operar este nuevo sistema impulsado y promovido por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, la buena noticia, dentro de todo lo malo que puede representar para este personal el quedarse sin empleo, se sabe que hay un fondo para liquidarlos conforme dicta la ley, por lo que al menos se espera que en su caso no estén batallando después para acceder a la liquidación que corresponde.