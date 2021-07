El cubrebocas y la tercera ola

El rebrote de contagios de covid-19 que se ha dado de forma alarmante en municipios como Culiacán, Mazatlán y Ahome ha provocado que las autoridades de salud implementen de nuevo acciones que eviten que esta cadena de infectados se salga de control y se extienda a lo largo y ancho del estado, es por ello que van a reforzar las medidas sanitarias preventivas, apostando a que la sociedad no se hará de la vista gorda y pondrá de su parte, ya que no se quiere llegar al punto de saturar los servicios de salud, sobre todo ahora que las nuevas cepas del coronavirus son más agresivas y contagiosas que la que nos puso en jaque en el 2020.

Desde el Poder Legislativo también se alzó la voz y están pidiendo con urgencia que se le hagan modificaciones a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa para que sea obligatorio el uso del cubrebocas, ya que, a pesar de que el uso del mismo reduce en gran medida las posibilidades de contagiarse, la gente hace caso omiso de ello, por eso se busca que todos tengan que portarlo, ya sea en lugares abiertos o cerrados, pues en estos momentos de apremio se tienen que valer de todo para que la covid-19 no siga causando más daño. Las jornadas de vacunación avanzan, pero eso tiene como objetivo primordial solo el que no muera más gente, pero no frenará la cadena de contagios, por eso se requiere de una sociedad más racional, ya que es la única forma de salir bien librados de esta nueva amenaza de la pandemia.

