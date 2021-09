El desfile de los diputados electos

Los diputados locales electos de las diferentes fracciones partidistas en Sinaloa empezaron a registrarse en el Congreso del Estado con el fin de cumplir con el protocolo para la toma de protesta el 1 de octubre.

Primero fueron los diputados locales electos priistas y ayer los de Morena, que son la mayoría, por haber obtenido el triunfo en las urnas el pasado 6 de junio.

Unos y otros no se distinguen en el discurso porque aseguran estar abiertos al diálogo, a la responsabilidad, a trabajar por el bien de los sinaloenses.

Eso han dicho otros, incluyendo a los que se van que prometieron el cambio, ser diferentes, pero resultaron iguales y hasta peores. De hecho, la figura de los diputados no tiene muy buena acreditación ante los sinaloenses, porque la fama de levantadedos, por decir lo menos, no se la han limpiado. En ese sentido, muy pocos creen que los diputados locales que llegan, sobre todo de Morena, realmente ejecuten la división de Poderes y no se subordinen al Ejecutivo que emana del partido que va a tener mayoría en el Congreso.

El contrapeso se ve muy lejano.

Sin embargo, algunos proponen no hacer juicios a priori y esperar el desempeño de los nuevos legisladores.