El dilema del certificado de vacunación

Aunque en el estado de Sinaloa solo los Ayuntamientos de Mazatlán y Culiacán son los que han puesto en práctica la medida de solicitar el certificado de vacunación a los ciudadanos para ingresar a diversos lugares, esto con el objetivo de colaborar con acciones más estrictas para que la cadena de contagios del coronavirus se rompa, la realidad es que este requisito, el cual también se está haciendo válido en algunos municipios de Sonora y Quintana Roo, solo ha traído confusión y reclamos entre la sociedad y el propio sector comercial, pues estos últimos lo ven como una amenaza para que las ventas les disminuyan y los pueda llevar a un probable cierre definitivo de sus negocios.

Y es que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, aunque el Gobierno facilitaría la expedición de los certificados, estos no serían obligatorios para la gente, pero tal parece que el mensaje no llegó a todos y se pretende instituirlo como algo ineludible, cuando la realidad es que las campañas de vacunación son voluntarias, y sería ilegal que a alguien se le impida ingresar a un restaurante, bar o cualquier otro espacio público solo porque decidió no inmunizarse.

En algunos países europeos se han dado protestas precisamente porque a los ciudadanos se les pide ese certificado de vacunación, y si desde el Gobierno federal se anunció que aquí no aplicaría esa medida, fue precisamente para evitar desaguisados de ese tipo, aunque algunos gobernantes han decidido hacer caso omiso al respecto y exigir ese documento como obligatorio.