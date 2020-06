El riesgo de ser un trabajador de la salud

En Sinaloa ya son mil 403 trabajadores de la salud los que se han contagiado de coronavirus, precio que han tenido que pagar tras convertirse en la primera línea de defensa contra este virus tan agresivo, y lo peor del caso es que estos profesionales no solo han batallado con el riesgo de contraer esa enfermedad, sino también han sido víctimas de actos discriminatorios por un sector de la población, quienes los han hostigado física y psicológicamente, lo cual resulta irónico, pues en lugar de reconocerles su arrojo por enfrentar esta pandemia, los atacan como si fueran delincuentes.

El área de Enfermería ha sido la más castigada por el COVID-19, con 618 infectados; mientras que los médicos generales y especialistas ocupan el segundo lugar en el estado, con 421 casos, así como otros 324 se contagiaron a pesar de laborar en otras áreas de los hospitales, y de momento ya son veinte los que han fallecido al no superar este padecimiento.

Resulta indignante, alarmante y hasta insólito que todavía haya ciudadanos que se atrevan a canalizar su temor y enojo contra este virus de esa forma tan absurda, pues no pueden discriminar a quienes representan la tabla de salvación para miles de sinaloenses que hoy en día padecen el coronavirus, pues los trabajadores de la salud no solo se exponen ellos a una posible infección, sino también arrastran a sus familias, pero tal parece que aún hay quienes no se dan cuenta de que estamos atacando a quien nos protege.