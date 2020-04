El sobreviviente

El profesor Mario Galaviz Valenzuela salió de la clínica del Issste de Los Mochis tras sostener un duelo contra el coronavirus durante largos 16 días. Vivió para contarla.

Galaviz Valenzuela, de 51 años, de San Miguel Zapotitlán, es uno de los 24 que lograron vencer el virus en Sinaloa.

Corrió con mejor suerte que los 41 hombres y mujeres que perdieron la vida por el COVID-19 en la entidad hasta el día de ayer.

De hecho, ahí en la clínica del Issste, en donde estuvo internado, tenía el antecedente de otro maestro, un jubilado del Tec de Los Mochis, muriera al se contagiado por el coronavirus.

La experiencia que vivió le da la calidad moral para hacer un llamado a la ciudadanía para que se cuide, que acate la recomendación de quedarse en casa, porque estar contagiado de COVID-19 no es cualquier cosa: es sufrir, pero de verdad.

No queda de otra más que hacerle caso al sobreviviente del COVID-19 si es que no se quiere poner en riesgo la integridad personal y la de sus familias.

Pero si algunos no quieren entender por ignorancia, soberbia o por lo que sea, el Gobierno tiene las facultades e instrumentos para que las medidas de contención del coronavirus sean acatadas. La etapa de concienciación está comprobado que no funcionó del todo, por lo que se tiene que recurrir a otras medidas más estrictas, que parece no lo entienden los funcionarios.